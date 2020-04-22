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02:14 22.04.2020

За вторник в Днепропетровской области новые случаи инфицирования COVID-19 подтвердили у 28 человек

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За вторник в Днепропетровской области новые случаи инфицирования COVID-19 подтвердили у 28 человек

На Днепропетровщине во вторник вечером подтвердили еще 19 новых случаев коронавируса, всего за сутки COVID-19 подтвердили у 28 жителей области, сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

"По состоянию на вечер еще у 19 жителей Днепропетровщины подтвердили коронавирусную болезнь. Таким образом, за сутки имеем уже 28 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19", – сказано в сообщении на странице администрации в Фейсбук.

"Сегодня положительный результат получили 19 днепрян, 5 жителей Кривого Рога, 3 - Никополя и один человек с Широковского района", – добавил глава ОГА.

По информации ОГА, всего на коронавирус проверили более 3,2 тыс. жителей области, из которых 150 - получили положительный результат и 9 человек уже выздоровели.

В тоже время, по информации Департамента охраны здоровья населения Днепровского горсовета, по состоянию на 23.30 вторника, 21 апреля, благодаря мобильным бригадам города выявлено 18 новых случаев COVID-19.

"Это пациенты, которые ожидали результатов обследования и придерживались самоизоляции. Сейчас лица с подтвержденной коронавирусной инфекцией доставляются в Клиническую больницу 21 г.Днипро - Clinical hospital 21 Dnipro", – сказано в сообщении на странице департамента в Фейсбук в ночь на среду.

В Горсовете напомнили, что в Днепре работают 4 мобильные бригады, которые берут анализы на наличие COVID-19.

"Врачи обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты. С 3 апреля бригады осуществили 242 выезда и обследовали 602 пациента, получено 26 положительных результатов. Решает целесообразность и необходимость вызова такой бригады исключительно семейный врач", – добавили в Департаменте охраны здоровья населения.

Теги: #коронавирус #ситуация #днепропетровская
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