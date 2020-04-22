Пасхальные службы в Почаевской и Святогорской лаврах во время карантина могут привести к вспышке COVID-19 – Немчинов

В Кабинете министров Украины допускают продление карантина с нынешними условиями, из-за пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах УПЦ МП, в результате которых возможно увеличение инфицированных коронавирусом, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов

"Я думаю, что это (продление карантина – ИФ) вполне возможно, надо смотреть ряд факторов. Если вы посмотрите статистку Нацполиции, количество верующих в церквях превышало прогнозы. Оно было значительно меньше, чем в обычный период, но в то же время это достаточно рискованные были цифры, особенно как вы упоминали о Почаеве и Донецкую область, где действительно такие прецеденты были...", – заявил министр в эфире "Громадське" во вторник, отвечая на вопрос о возможности продления карантина из-за пасхальных служб в лаврах УПЦ МП.

Он добавил, что негативные моменты были и в Киеве, а также вспомнил о ситуации в закрытой на карантин Киево-Печерской лавре, где медики продолжают фиксировать новые случаи коронавируса.

"К сожалению, они общались с большим количеством горожан до того, как Лавра была закрыта", - подчеркнул Немчинов.

Вместе с тем министр отметил, что решение Кабмина о продлении карантина будет принято после проведения "комплексного анализа рисков".