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22:48 21.04.2020

В Житомирской области на 17 человек выросло количество инфицированных COVID-19

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В Житомирской области на 17 человек выросло количество инфицированных COVID-19

По состоянию на 22.30 вторника, 21 апреля, по результатам лабораторного исследования 73 проб, количество больных COVID-19 в Житомирской области выросло на 17 человек, сообщил глава региона Виталий Бунечко.

"По состоянию на сейчас (22.30 вторника – ИФ), общая численность заражений составляет 287 человек. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 88 человек, в Коростене - 64, и в Бердичеве - 51", – написал чиновник на своей странице в Фейсбук.

По информации Бунечко, новые случаи установлены в: 5 случаев в Бердичеве (двое мужчин 65 и 70 лет; три женщины – 61 и 49 лет, третьей - год рождения уточняется); один случай в Житомирском районе (с.Озерное) - женщина, 79 лет; 11 случаев в Житомире (мужчины 37, 62 и 64 лет; женщины 21, 35, 38, 50, 51, 62, 63 и 65 лет).

Теги: #житомирская #ситуация #коронавирус
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