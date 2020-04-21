Во Франции число летальных исходов среди заразившихся COVID-19 приближается к 21 тыс.; темп распространения инфекции - стабильный

За минувшие сутки во Франции зарегистрирован 531 летальный исход среди инфицированных коронавирусом, сообщил во вторник на брифинге в Париже директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

Это примерно столько же, сколько было зафиксировано сутками ранее.

Общее число смертей зараженных COVID-19 с начала эпидемии достигло в стране 20796, отметил он.

Госпитализированы в настоящее время 30106 пациентов, в том числе 1885 новых за последние сутки. За сутки в реанимационные отделения поступили 190 человек, теперь в них находятся 5433 пациента в тяжелом состоянии.

Саломон констатировал продолжающееся снижение числа госпитализаций, в том числе в отделениях реанимации.

За время эпидемии 39181 пациент вылечился и выписался из больниц.

В целом по стране с начала эпидемии выявлено 117324 случая заражения коронавирусом.