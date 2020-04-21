Губернатор штата Нью-Йорк обещает поэтапное ослабление ограничительных мер по борьбе с коронавирусом

В разных частях штата Нью-Йорк будут в разное время постепенно снимать действующие в связи с коронавирусом ограничения, цитирует во вторник газета Politico губернатора штата Эндрю Куомо.

"Мы собираемся принимать решения о возобновлении работы на региональной основе, на основании фактов и обстоятельств (в разных частях штата - ИФ)", - сказал он в ходе брифинга в Баффало.

"Просто потому, что некоторые штаты снимут ограничения раньше, чем остальные, так как у них у всех разные обстоятельства в том, что касается COVID-19, и то же самое справедливо и для штата (Нью-Йорк - ИФ)", - продолжил губернатор.

Он заявил, что на севере штата и в городе Нью-Йорке разные ситуации.

По словам губернатора, снимать ограничения в разных частях штата и города будет сложно, потому что туда, где будет более свободный режим, могут отправиться люди из более закрытых районов. "К примеру, если возобновить работу парикмахерских в Поукипзи раньше, чем в Бронксе, туда могут рвануть лохматые люди из районов, где более высок уровень зараженных", - цитирует его издание.

Также он объявил, что в скором времени некоторые больницы могут возобновить плановые операции и амбулаторное лечение в тех округах штата, где нет проблем с коронавирусом.

Ожидается, что позднее во вторник Куомо встретится с президентом США Дональдом Трампом.