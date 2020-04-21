События

20:35 21.04.2020

Губернатор штата Нью-Йорк обещает поэтапное ослабление ограничительных мер по борьбе с коронавирусом

1 мин читать
Губернатор штата Нью-Йорк обещает поэтапное ослабление ограничительных мер по борьбе с коронавирусом

В разных частях штата Нью-Йорк будут в разное время постепенно снимать действующие в связи с коронавирусом ограничения, цитирует во вторник газета Politico губернатора штата Эндрю Куомо.

"Мы собираемся принимать решения о возобновлении работы на региональной основе, на основании фактов и обстоятельств (в разных частях штата - ИФ)", - сказал он в ходе брифинга в Баффало.

"Просто потому, что некоторые штаты снимут ограничения раньше, чем остальные, так как у них у всех разные обстоятельства в том, что касается COVID-19, и то же самое справедливо и для штата (Нью-Йорк - ИФ)", - продолжил губернатор.

Он заявил, что на севере штата и в городе Нью-Йорке разные ситуации.

По словам губернатора, снимать ограничения в разных частях штата и города будет сложно, потому что туда, где будет более свободный режим, могут отправиться люди из более закрытых районов. "К примеру, если возобновить работу парикмахерских в Поукипзи раньше, чем в Бронксе, туда могут рвануть лохматые люди из районов, где более высок уровень зараженных", - цитирует его издание.

Также он объявил, что в скором времени некоторые больницы могут возобновить плановые операции и амбулаторное лечение в тех округах штата, где нет проблем с коронавирусом.

Ожидается, что позднее во вторник Куомо встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Теги: #сша #нью_йорк #карантин #ослабление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:28 21.04.2020
McDonald's планирует постепенно открывать для посетителей залы своих ресторанов в США

McDonald's планирует постепенно открывать для посетителей залы своих ресторанов в США

18:02 21.04.2020
Количество случаев COVID-19 в США приблизилось к 800 тыс., уже умерли более 42 тыс. человек

Количество случаев COVID-19 в США приблизилось к 800 тыс., уже умерли более 42 тыс. человек

16:58 21.04.2020
В Подольске Одесской области введен комплекс жестких карантинных мер – управление ГСЧС

В Подольске Одесской области введен комплекс жестких карантинных мер – управление ГСЧС

16:45 21.04.2020
Ряд стран готовится снять введенные из-за COVID-19 ограничения

Ряд стран готовится снять введенные из-за COVID-19 ограничения

16:29 21.04.2020
Продолжение работы рынков в Харькове и Одессе будет обсуждаться более серьезно с президентом и главой МВД – Ермак

Продолжение работы рынков в Харькове и Одессе будет обсуждаться более серьезно с президентом и главой МВД – Ермак

15:14 21.04.2020
Минспорта дал разъяснения по организации тренировок спортсменов штатных сборных команд Украины в условиях карантина

Минспорта дал разъяснения по организации тренировок спортсменов штатных сборных команд Украины в условиях карантина

15:07 21.04.2020
Штаты США стремительно расходуют средства на выплату пособий по безработице - WSJ

Штаты США стремительно расходуют средства на выплату пособий по безработице - WSJ

14:54 21.04.2020
39% украинцев заявляют о появившихся финансовых трудностях, у 45% нет никаких сбережений – опрос

39% украинцев заявляют о появившихся финансовых трудностях, у 45% нет никаких сбережений – опрос

14:38 21.04.2020
На совещании у Зеленского рассматривали разные возможности смягчения карантина ради психологической поддержки граждан и запуска экономики

На совещании у Зеленского рассматривали разные возможности смягчения карантина ради психологической поддержки граждан и запуска экономики

14:22 21.04.2020
Продление запрета работы продовольственных рынков в Украине может привести к росту безработицы - мнение

Продление запрета работы продовольственных рынков в Украине может привести к росту безработицы - мнение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пираты захватили украинца у берегов Бенина – МИД

На Донбассе во вторник боевики два раза нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

В Подольске Одесской области введен комплекс жестких карантинных мер – управление ГСЧС

В общежитии в Вишневом зафиксирована массовая вспышка COVID-19: уже 37 человек заболели, двое умерли

Ряд стран готовится снять введенные из-за COVID-19 ограничения

ПОСЛЕДНЕЕ

В Австрии с 15 мая могут открыть бары и рестораны

В Ровенской области за сутки зафиксировано 12 новых случаев COVID-19

Школы в Нидерландах откроются 11 мая, все остальные ограничения продлены до 20 мая

За Альперина внесли 41,6 млн грн залога - ЦПК

В Сумах полиция открыла дело из-за смерти женщины, которую из-за высокой температуры больницы не хотели принимать на лечение

Суд арестовал с альтернативой залога боевика "ДНР", задержанного СБУ в Одессе

Правительство Франции выбрало EY для аудита корпоративной реформы "Укроборонпрома"

Почетный консул Украины в Израиле приобрел 6 аппаратов ИВЛ для украинских медучреждений

В Хмельницкой области в женском монастыре зафиксировано уже пять случаев COVID-19

В Италии за сутки выздоровело рекордное число заболевших коронавирусом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА