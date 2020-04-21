События

20:33 21.04.2020

В Сумах полиция открыла дело из-за смерти женщины, которую из-за высокой температуры больницы не хотели принимать на лечение

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В Сумах полиция открыла дело из-за смерти женщины, которую из-за высокой температуры больницы не хотели принимать на лечение

Правоохранители в г.Сумы начали уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, что привело к смерти 79-летней женщины, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

"Вечером 20 апреля в приемное отделение Сумской областной клинической больницы бригадой скорой помощи была доставлена 79-летняя жительница Путивльского района, которая с декабря прошлого года проживала в Сумах у дочери. Женщина имела высокий уровень сахара в крови и высокую температуру тела. Несмотря на все попытки бригады медиков "скорой" оказать помощь больной, ее состояние не улучшилось, а попытки передать немощную женщину на лечение в нескольких больничных заведениях областного центра оказались безуспешными - человека с высокой температурой медицинские учреждения принимать не хотели", - сказано в сообщении полиции на странице в Фейсбуке.

Так, после звонка фельдшера бригады "скорой" в полицию, женщину взяли в приемное отделение Сумской областной клинической больницы, где она и умерла.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Теги: #полиция #сумы #смерть
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