Суд арестовал с альтернативой залога боевика "ДНР", задержанного СБУ в Одессе

По ходатайству прокуратуры Донецкой области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 210тыс. 200 грн представителю незаконных вооруженных формирований, который обоснованно подозревается в участии в террористической организации (ч. 1 ст . 258-3 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что на протяжении октября 2014 года - июнь 2015 житель Донецка, будучи стрелком в составе одного из батальонов армейского корпуса так называемого Министерства обороны террористической организации "ДНР", контролируемоого ВС РФ, выполнял боевые задачи на территории населенных пунктов, в частности в районе Углегорска, Дебальцево и Пески", - говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой прокуратуры Донецкой области во вторник.

В ведомстве отметили, что злоумышленник был задержан в Одессе сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, 17 апреля сотрудники Службы безопасности задержали в Одессе жителя Донецка, участника незаконных вооруженных формирований.

"Житель Донецка в 2014 году добровольно присоединился к одному из разведывательно-диверсионных подразделений батальона "Шум" Казачьего союза "Область войска Донского". Он принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных и сил АТО в районе Углегорска, Дебальцево, Песок, Спартака, Логвиново, Донецкого аэропорта. В 2018 году злоумышленник покинул ряды боевиков и выехал на подконтрольную территорию Украины. Скрывался в Харькове и Киеве. Впоследствии переехал в Одессу, где получил новые документы. Все это время тщательно скрывал свое участие в незаконных вооруженных формированиях "ДНР", - рассказали в спецслужбе.

Во время задержания боевик оказал о себе ложные сведения и оказывал физическое сопротивление, говорится в сообщении.