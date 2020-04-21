В Хмельницкой области в женском монастыре зафиксировано уже пять случаев COVID-19

В с.Головчинцы в Преображенском женском монастыре до 5 человек возросло количество заболевших коронавирусом, количество контактных лиц уже установлено, сообщил глава Хмельницкой областной администрации (ОГА) Дмитрий Габинет.

"Если говорить об одной из новостей, которая была озвучена в преддверии Пасхальных праздников, речь идет о выявленных больных в монастыре в Головчинцах, то могу отметить, что на данный момент в этом монастыре заболели пять человек. Из них - это три монахини, один человек - это священник, и послушник этого Головчинецкого монастыря. На стационарном лечении находятся две монашки - в Хмельницкой инфекционной больнице. Три человека находятся на амбулаторном лечении по месту своего постоянного пребывания", - рассказал Габинет на онлайн-брифинге во вторник

По его словам, состояние больных удовлетворительное, никаких проявлений заболевания нет, они пока что являются бессимптомными носителями.

"Круг контактных лиц был установлен, в частности 33 человека - из числа "духовных людей" и 10 – из числа священнослужителей и монахинь/монахов. У них у всех взяты пробы, проводится тестирование, у 28 человек уже известны результаты, относительно остальных будем знать сегодня вечером", - добавил глава ОГА.

В связи с этим, Головчинецкий монастырь на данный момент закрыт для посещения.

Всего на территории Хмельницкой области заболели коронавирусом 55 человек, из них умерли четыре человека, выздоровели пять.