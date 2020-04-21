В Беларуси число умерших с коронавирусом выросло до 55, количество заболевших составило 6723 человека - Минздрав

В Беларуси, по состоянию на 21 апреля, умерло 55 человек с COVID-19, сообщает республиканский Минздрав.

"Умерли 55 человек (на 20 апреля 51) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве.

Там отметили, что всего, по данным на вторник, зарегистрировано 6723 положительных теста на COVID-19 (на 20 апреля 6254).

"По данным на 21 апреля, в Беларуси выздоровели и выписаны 577 пациентов (на 20 апреля 514), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, с начала февраля в Беларуси проведено 108 тыс. 545 тестов на коронавирусную инфекцию. В круглосуточном режиме работают специалисты 25 лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах, проводят проверку тестов на COVID-19.