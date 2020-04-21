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19:02 21.04.2020

В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 37 тыс., более 1,7 тыс. скончалось

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В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 37 тыс., более 1,7 тыс. скончалось

 

Оттава. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Число заразившихся коронавирусом на территории Канады за месяц выросло до 37,3 тыс. человек, 1 тыс. 728 умерли с начала пандемии, сообщило министерство здравоохранения страны.

Во франкоговорящей провинции Квебек, наиболее пострадавшей от пандемии, зафиксировано более 19,3 тыс. случаев заражения, в соседней провинции Онтарио, где находится столица страны Оттава, - 11,7 тыс. В расположенных на западе Канады провинциях Алберта - около 3 тыс., в Британской Колумбии - 1,7 тыс.

При этом в провинции Квебек и Онтарио зафиксировано самое большое количество летальных исходов по стране - 939 и 622 соответственно.

Значительный рост заболеваемости коронавирусом в Канаде, население которой составляет 37,6 млн человек, начался в конце прошлого месяца. По состоянию на 22 марта в стране было выявлено всего около 1,4 тыс. инфицированных COVID-19.

В настоящее время тестирование на коронавирус прошли почти 566 тыс. человек, из которых более 523 тыс. дали негативный результат.

Единственная административная единица Канады, где по-прежнему не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, - это северная и наименее населенная территория Нунавут.

Теги: #статистика #канада #вирус
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