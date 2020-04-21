События

19:02 21.04.2020

В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 37 тыс., более 1,7 тыс. скончалось

1 мин читать

Число заразившихся коронавирусом на территории Канады за месяц выросло до 37,3 тыс. человек, 1 тыс. 728 умерли с начала пандемии, сообщило министерство здравоохранения страны.

Во франкоговорящей провинции Квебек, наиболее пострадавшей от пандемии, зафиксировано более 19,3 тыс. случаев заражения, в соседней провинции Онтарио, где находится столица страны Оттава, - 11,7 тыс. В расположенных на западе Канады провинциях Алберта - около 3 тыс., в Британской Колумбии - 1,7 тыс.

При этом в провинции Квебек и Онтарио зафиксировано самое большое количество летальных исходов по стране - 939 и 622 соответственно.

Значительный рост заболеваемости коронавирусом в Канаде, население которой составляет 37,6 млн человек, начался в конце прошлого месяца. По состоянию на 22 марта в стране было выявлено всего около 1,4 тыс. инфицированных COVID-19.

В настоящее время тестирование на коронавирус прошли почти 566 тыс. человек, из которых более 523 тыс. дали негативный результат.

Единственная административная единица Канады, где по-прежнему не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, - это северная и наименее населенная территория Нунавут.

Теги: #канада #коронавірус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:02 21.04.2020
В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 37 тыс., более 1,7 тыс. скончалось

В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 37 тыс., более 1,7 тыс. скончалось

18:03 20.04.2020
Украина соболезнует в связи с массовым убийством в Канаде

Украина соболезнует в связи с массовым убийством в Канаде

14:28 20.04.2020
Самое массовое убийство произошло в истории Канады: 16 жертв - СМИ

Самое массовое убийство произошло в истории Канады: 16 жертв - СМИ

14:22 17.04.2020
"Киевстар" констатирует увеличение спроса на подключение сервисов для удаленного офиса Microsoft Office 365 и StarTeams в 20 раз

"Киевстар" констатирует увеличение спроса на подключение сервисов для удаленного офиса Microsoft Office 365 и StarTeams в 20 раз

12:23 16.04.2020
Главы МИД пяти стран, чьи граждане погибли в самолете МАУ, заверили, что продолжают отстаивать полное и независимое расследование авиакатастрофы

Главы МИД пяти стран, чьи граждане погибли в самолете МАУ, заверили, что продолжают отстаивать полное и независимое расследование авиакатастрофы

01:29 16.04.2020
Отмену мер изоляции в Канаде не стоит ждать раньше, чем через несколько недель – Трюдо

Отмену мер изоляции в Канаде не стоит ждать раньше, чем через несколько недель – Трюдо

11:03 15.04.2020
В Николаевской области зарегистрировано 22 подтвержденных случая Covid-19 и групповое заболевание в Вознесенском районе – обладминистрация

В Николаевской области зарегистрировано 22 подтвержденных случая Covid-19 и групповое заболевание в Вознесенском районе – обладминистрация

23:26 14.04.2020
Кулеба и Шампань обсудили  противодействие пандемии Covid-19

Кулеба и Шампань обсудили  противодействие пандемии Covid-19

18:04 13.04.2020
Более 700 человек с коронавирусом скончались в Великобритании за сутки - Минздрав

Более 700 человек с коронавирусом скончались в Великобритании за сутки - Минздрав

15:03 09.04.2020
В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 19 тыс.

В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 19 тыс.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пираты захватили украинца у берегов Бенина – МИД

На Донбассе во вторник боевики два раза нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

В Подольске Одесской области введен комплекс жестких карантинных мер – управление ГСЧС

В общежитии в Вишневом зафиксирована массовая вспышка COVID-19: уже 37 человек заболели, двое умерли

Ряд стран готовится снять введенные из-за COVID-19 ограничения

ПОСЛЕДНЕЕ

В Беларуси число умерших с коронавирусом выросло до 55, количество заболевших составило 6723 человека - Минздрав

Пираты захватили украинца у берегов Бенина – МИД

Количество случаев COVID-19 в США приблизилось к 800 тыс., уже умерли более 42 тыс. человек

На Донбассе во вторник боевики два раза нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

В Подольске Одесской области введен комплекс жестких карантинных мер – управление ГСЧС

В общежитии в Вишневом зафиксирована массовая вспышка COVID-19: уже 37 человек заболели, двое умерли

Ряд стран готовится снять введенные из-за COVID-19 ограничения

Минюст планирует продавать "замороженные" тюрьмы и взимать плату за пребывание в лучших камерах для финансирования инфраструктурных проектов

Продолжение работы рынков в Харькове и Одессе будет обсуждаться более серьезно с президентом и главой МВД – Ермак

Тесты на коронавирус освобожденных из ОРДЛО 16 апреля украинцев показали отрицательные результаты – глава Донецкой ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА