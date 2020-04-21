Количество случаев COVID-19 в США приблизилось к 800 тыс., уже умерли более 42 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом на территории США выросло до 794 тыс. чел., более 42,6 тыс. чел. умерли с начала пандемии, следует из данных служб здравоохранения Соединенных Штатов.

Количество летальных исходов более чем удвоилось за последние десять дней. Между тем в целом с 15-18 апреля наблюдается тенденция снижения заболеваемости и роста смертности.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано более 252 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения COVID-19 - около 19 тыс. человек.

В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 88,8 тыс. инфицированных. Там от коронавируса умерли 4,4 тыс. человек.

На третьем месте по количеству заболевших находится штате Массачусетс. Там зафиксировано более 39,6 тыс. инфицированных COVID-19. Он коронавируса умерли 1,8 тыс. человек.

Всего из заболевших коронавирусом в США к настоящему времени вылечились 72,4 тыс. человек.

Президент США Дональд Трамп 18 апреля заявил, что Соединенные Штаты продолжают успешную борьбу с коронавирусом, распространение заболевания идёт все медленнее. "Мы видим очень позитивные тренды. Пик заболеваний остался позади ", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Трамп также рассказал, что ряд штатов на текущей неделе начнёт постепенно возвращаться к нормальной жизни. Первыми открыть некоторые магазины планируют Техас и Вермонт.