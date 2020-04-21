События

17:35 21.04.2020

На Донбассе во вторник боевики два раза нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

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На Донбассе во вторник боевики два раза нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования с начала суток на Донбассе осуществили два обстрела позиций операции Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"21 апреля вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь по позициям Объединенных сил. Все факты нарушений зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", где противник в очередной раз решился использовать запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120-мм", - сказано в сообщении штаба ООС в Фейсбуке.

Так, по украинским подразделениям вблизи н.п.Крымского и н.п.Новотошковское враг из минометов калибра 120-мм выпустил всего 8 мин.

"Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было", - добавили в ООС.

Отмечается, что военнослужащие ВСУ решительно ответили на все огневые провокации противника, потери противника уточняются.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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