В Подольске Одесской области введен комплекс жестких карантинных мер – управление ГСЧС

Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области сообщает о введении жестких карантинных мер в Подольске, персонал и пациенты горбольницы пройдут ПЦР-тестирование на коронавирус.

"Во исполнение поручения председателя Одесской облгосадминистрации - начальника гражданской защиты области Максима Куцого и решения областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на территории города Подольска и Подольского района введен комплекс жестких карантинных противоэпидемических мероприятий",- говорится в сообщении облуправления на странице в Фейсбук.

В сообщении подчеркивается, что с 21 апреля персонал и пациенты Подольской городской больницы в обязательном порядке пройдут лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР-диагностики.

"Спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области привлечены к проведению дезинфекции прилегающей территории к Подольской городской больницы, центральных улиц, остановок общественного транспорта, детских площадок…Будет проведена дезинфекция привокзальной площади и территории прилегающей к городскому рынку", - информируют в ГУ ГСЧС.

Ранее народный депутат Украины фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил о вспышке коронавируса в Подольске Одесской области и введении сил Нацгвардии в город.

"Сейчас нахожусь в Подольске. Это центр моего округа. Здесь произошла вспышка коронавируса. Около 40 человек заболело. (Чтобы вы понимали цифры, то в миллионной Одессе чуть больше заболевших. А это город на 40 тысяч человек)", - написал депутат в своем Телеграм-канале во вторник.

При этом он добавил: "Уже есть летальные случаи. В город ввели Нацгвардию. Сейчас проводят дезинфекцию самого города".

Ранее глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый сообщил, что в Подольске Одесской области закрывается на двухнедельный карантин городская больница в связи с большим количеством случаев Covid-19 среди медицинских работников.