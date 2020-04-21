В общежитии в Вишневом зафиксирована массовая вспышка COVID-19: уже 37 человек заболели, двое умерли

В одном из общежитий в Вишневого (Киевская обл.) зафиксирована массовая вспышка коронавируса, на сегодня выявлено 37 случаев заболевания и два летальных случая от COVID-19, зсообщил и. о. главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

"Имеем случай массового заболевания коронавирусом в одном из общежитий города Вишневое. Оно находится в частной собственности. По предварительным оценкам, там проживает более 300 людей, точное количество проживающих выясняют правоохранители и местная власть. На данный момент выявлено в этом месте 37 больных, в том числе дети, двое людей, к сожалению, умерли", - сказал Володин на брифинге во вторник.

По его словам, сейчас медики делают всем жильцам общежития без исключения ПРЛ-тесты, кроме того, в нем введено положение особого передвижения.

"Местная власть сейчас организовывает доставку продуктов, лекарств и средств личной гигиены в общежитие. Окончательная информация о заболевании коронавирусом в общежитии будет завтра вечером после получения результатов тестирования", - добавили в ОГА.

Отмечается, что, согласно законодательству, принимается решение об определении на базе данного общежития изолятора.

Как сообщалось, по данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины по состоянию на утро 21 апреля в Киевской области было подтверждено 356 случаев коронавируса (28 выздоровели).