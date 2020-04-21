Минюст планирует продавать "замороженные" тюрьмы и взимать плату за пребывание в лучших камерах для финансирования инфраструктурных проектов

Министерство юстиции Украины планирует продавать "замороженные" тюремные комплексы, а также ввести платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах для финансирования инфраструктурных проектов в рамках второго этапа тюремной реформы.

"С инфраструктурой у нас все крайне плохо. У нас плохие камеры, старые здания, ужасное состояние инженерного обеспечения. Мы начнем это активно менять, но главная проблема – деньги. Денег в бюджете на это нет, поэтому мы будем привлекать средства из альтернативных источников", – сообщил министр Денис Малюстка в видеообращении в Facebook.

Так, по его словам, в следственных изоляторах будут введена плата за пребывание в камере повышенного комфорта. Средства будут направляться в специальный фонд, из которого будут финансироваться ремонт и улучшение условий бесплатных камер.

Малюська выразил надежду, что соответствующее постановление правительства будет принято уже в среду.

Кроме того, по его словам, будет запущен проект по переносу следственных изоляторов из центра городов в новые здания на окраинах.

"Первым таким проектом станет СИЗО и несколько наших учреждениях во Львове. Планируем, что этот проект начнем в конце мая – начале июня", – отметил министр.

Еще одним источником финансирования новых проектов станет продажа "замороженных" тюремных комплексов. Для этого необходимо принятие Верховной Радой изменений в Бюджетный кодекс. "Мы их инициируем также на этой неделе", - добавил Малюська.

Как сообщалось, в марте-2019 частная компания Pittaway Holdings Limited в рамках возможного инвестпроекта по переносу Львовского учреждения исполнения наказаний (№19) за пределы центра Львова предоставила Минюсту предпроектные предложения, предусматривающие строительство нового следственного изолятора на 850 мест на земельном участке госучреждения "Лычаковская исправительная колония (№30)". Стоимость проекта оценивалась в $23,7 млн.