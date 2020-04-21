События

16:29 21.04.2020

Продолжение работы рынков в Харькове и Одессе будет обсуждаться более серьезно с президентом и главой МВД – Ермак

1 мин читать
Продолжение работы рынков в Харькове и Одессе будет обсуждаться более серьезно с президентом и главой МВД – Ермак

Вопрос о продолжении работы рынков в Харькове и Одессе будет более серьезно обсуждаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром внутренних дел Арсеном Аваковым, отмечает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во вторник на селекторном совещании руководителя ОП с главами обладминистраций, которое он провел по поручению Зеленского, коснулись вопроса выполнения решения Кабинета министров и Минздрава о временном закрытии продовольственных рынков, в частности, в Одесской, Харьковской, Винницкой, Черниговской и Закарпатской области.

Главы ОГА этих областей отчитались, что по состоянию на утро 21 апреля все продуктовые рынки в их регионах закрыты, однако в Харькове и Одессе они продолжают работать, ведь руководители указанных городов не приняли решение об их закрытии.

"Мы поднимем этот вопрос более серьезно с президентом и министром внутренних дел", - указал Ермак.

Теги: #ермак #харьков #карантин #рынки #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:58 21.04.2020
В Подольске Одесской области введен комплекс жестких карантинных мер – управление ГСЧС

В Подольске Одесской области введен комплекс жестких карантинных мер – управление ГСЧС

16:45 21.04.2020
Ряд стран готовится снять введенные из-за COVID-19 ограничения

Ряд стран готовится снять введенные из-за COVID-19 ограничения

16:30 21.04.2020
Глава Офиса президента указывает на недопустимость конфликтов между главами ОГА и мэрами

Глава Офиса президента указывает на недопустимость конфликтов между главами ОГА и мэрами

16:24 21.04.2020
Тесты на коронавирус освобожденных из ОРДЛО 16 апреля украинцев показали отрицательные результаты – глава Донецкой ОГА

Тесты на коронавирус освобожденных из ОРДЛО 16 апреля украинцев показали отрицательные результаты – глава Донецкой ОГА

16:24 21.04.2020
Ермак настаивает на важности получения оперативной статистики из регионов о распространении COVID-19 и предпринятых карантинных мерах

Ермак настаивает на важности получения оперативной статистики из регионов о распространении COVID-19 и предпринятых карантинных мерах

15:14 21.04.2020
Минспорта дал разъяснения по организации тренировок спортсменов штатных сборных команд Украины в условиях карантина

Минспорта дал разъяснения по организации тренировок спортсменов штатных сборных команд Украины в условиях карантина

14:54 21.04.2020
39% украинцев заявляют о появившихся финансовых трудностях, у 45% нет никаких сбережений – опрос

39% украинцев заявляют о появившихся финансовых трудностях, у 45% нет никаких сбережений – опрос

14:38 21.04.2020
На совещании у Зеленского рассматривали разные возможности смягчения карантина ради психологической поддержки граждан и запуска экономики

На совещании у Зеленского рассматривали разные возможности смягчения карантина ради психологической поддержки граждан и запуска экономики

14:22 21.04.2020
Продление запрета работы продовольственных рынков в Украине может привести к росту безработицы - мнение

Продление запрета работы продовольственных рынков в Украине может привести к росту безработицы - мнение

14:14 21.04.2020
Сотрудники музеев против открытия до конца карантина – обращение Ройтбурда к Степанову

Сотрудники музеев против открытия до конца карантина – обращение Ройтбурда к Степанову

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе во вторник боевики два раза нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

В Подольске Одесской области введен комплекс жестких карантинных мер – управление ГСЧС

В общежитии в Вишневом зафиксирована массовая вспышка COVID-19: уже 37 человек заболели, двое умерли

Ряд стран готовится снять введенные из-за COVID-19 ограничения

Тесты на коронавирус освобожденных из ОРДЛО 16 апреля украинцев показали отрицательные результаты – глава Донецкой ОГА

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе во вторник боевики два раза нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

В общежитии в Вишневом зафиксирована массовая вспышка COVID-19: уже 37 человек заболели, двое умерли

Минюст планирует продавать "замороженные" тюрьмы и взимать плату за пребывание в лучших камерах для финансирования инфраструктурных проектов

Правоохранители устанавливают всех находившихся в Святогорской лавре на Пасху для прохождения ими обсервации – глава Донецкой ОГА

В Ивано-Франковской области Covid-19 подтвердили у 6 священников

ГСЧС продолжает тушение лесных пожаров в Житомирской и Киевской областях

СБУ за период карантина раскрыла 207 распространителей фейковых сообщений о коронавирусе, начато 10 уголовных дел

Все больше украинцев надевают маски при выходе из дома и соблюдают соцдистанцию – опрос

До пандемии 135 млн человек в мире испытывали проблемы с питанием, COVID-19 лишь усугубит ситуацию - доклад ООН

Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию из-за пожаров в Чернобыльской зоне - МВД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА