События

16:24 21.04.2020

Тесты на коронавирус освобожденных из ОРДЛО 16 апреля украинцев показали отрицательные результаты – глава Донецкой ОГА

1 мин читать
Тесты на коронавирус освобожденных из ОРДЛО 16 апреля украинцев показали отрицательные результаты – глава Донецкой ОГА

Глава Донецкой областной государственной администрации (ОГА) Павел Кириленко на селекторном совещании руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с главами обладминистраций сообщил, что лица, которые на прошлой неделе были освобождены с временно оккупированных территорий Донбасса, уже прошли ПЦР-тестирование на выявление коронавируса и получили отрицательные результаты.

"Сейчас все они находятся на обсервации с обеспечением соответствующей охраны. По истечении 14-дневного срока обсервации они еще раз пройдут ПЦР-тесты", - сказал он на совещании во вторник, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Теги: #коронавирус #ермак #освобожденные #тесты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:22 21.04.2020
"Медицинские закупки Украины" провели все процедуры для закупки 90 тыс. костюмов биозащиты, не получили ответа от Минздрава

"Медицинские закупки Украины" провели все процедуры для закупки 90 тыс. костюмов биозащиты, не получили ответа от Минздрава

16:58 21.04.2020
В Подольске Одесской области введен комплекс жестких карантинных мер – управление ГСЧС

В Подольске Одесской области введен комплекс жестких карантинных мер – управление ГСЧС

16:47 21.04.2020
В общежитии в Вишневом зафиксирована массовая вспышка COVID-19: уже 37 человек заболели, двое умерли

В общежитии в Вишневом зафиксирована массовая вспышка COVID-19: уже 37 человек заболели, двое умерли

16:45 21.04.2020
Ряд стран готовится снять введенные из-за COVID-19 ограничения

Ряд стран готовится снять введенные из-за COVID-19 ограничения

16:33 21.04.2020
Страховщики Украины прогнозируют в 2020 г. сокращение объема бизнеса на 20-30%

Страховщики Украины прогнозируют в 2020 г. сокращение объема бизнеса на 20-30%

16:30 21.04.2020
Глава Офиса президента указывает на недопустимость конфликтов между главами ОГА и мэрами

Глава Офиса президента указывает на недопустимость конфликтов между главами ОГА и мэрами

16:29 21.04.2020
Продолжение работы рынков в Харькове и Одессе будет обсуждаться более серьезно с президентом и главой МВД – Ермак

Продолжение работы рынков в Харькове и Одессе будет обсуждаться более серьезно с президентом и главой МВД – Ермак

16:24 21.04.2020
Ермак настаивает на важности получения оперативной статистики из регионов о распространении COVID-19 и предпринятых карантинных мерах

Ермак настаивает на важности получения оперативной статистики из регионов о распространении COVID-19 и предпринятых карантинных мерах

16:22 21.04.2020
Правоохранители устанавливают всех находившихся в Святогорской лавре на Пасху для прохождения ими обсервации – глава Донецкой ОГА

Правоохранители устанавливают всех находившихся в Святогорской лавре на Пасху для прохождения ими обсервации – глава Донецкой ОГА

16:12 21.04.2020
"Vodafone Украина" предоставила 63 млн грн на борьбу с COVID-19 и поддержку украинцев на карантине

"Vodafone Украина" предоставила 63 млн грн на борьбу с COVID-19 и поддержку украинцев на карантине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе во вторник боевики два раза нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

В Подольске Одесской области введен комплекс жестких карантинных мер – управление ГСЧС

В общежитии в Вишневом зафиксирована массовая вспышка COVID-19: уже 37 человек заболели, двое умерли

Ряд стран готовится снять введенные из-за COVID-19 ограничения

Ермак настаивает на важности получения оперативной статистики из регионов о распространении COVID-19 и предпринятых карантинных мерах

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе во вторник боевики два раза нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

Минюст планирует продавать "замороженные" тюрьмы и взимать плату за пребывание в лучших камерах для финансирования инфраструктурных проектов

В Ивано-Франковской области Covid-19 подтвердили у 6 священников

ГСЧС продолжает тушение лесных пожаров в Житомирской и Киевской областях

СБУ за период карантина раскрыла 207 распространителей фейковых сообщений о коронавирусе, начато 10 уголовных дел

Все больше украинцев надевают маски при выходе из дома и соблюдают соцдистанцию – опрос

На совещании у Зеленского рассматривали разные возможности смягчения карантина ради психологической поддержки граждан и запуска экономики

Сотрудники музеев против открытия до конца карантина – обращение Ройтбурда к Степанову

До пандемии 135 млн человек в мире испытывали проблемы с питанием, COVID-19 лишь усугубит ситуацию - доклад ООН

Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию из-за пожаров в Чернобыльской зоне - МВД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА