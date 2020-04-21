Тесты на коронавирус освобожденных из ОРДЛО 16 апреля украинцев показали отрицательные результаты – глава Донецкой ОГА

Глава Донецкой областной государственной администрации (ОГА) Павел Кириленко на селекторном совещании руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с главами обладминистраций сообщил, что лица, которые на прошлой неделе были освобождены с временно оккупированных территорий Донбасса, уже прошли ПЦР-тестирование на выявление коронавируса и получили отрицательные результаты.

"Сейчас все они находятся на обсервации с обеспечением соответствующей охраны. По истечении 14-дневного срока обсервации они еще раз пройдут ПЦР-тесты", - сказал он на совещании во вторник, сообщает пресс-служба Офиса президента.