Ермак настаивает на важности получения оперативной статистики из регионов о распространении COVID-19 и предпринятых карантинных мерах

Во вторник по поручению президента Украины Владимира Зеленского состоялось селекторное совещание с главами областных государственных организаций, проведенное под председательством руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В совещании также приняли участие заместители руководителя Офиса президента, городской голова Киева Виталий Кличко и народные депутаты.

В ходе совещания Ермак особо подчеркнул важность получения оперативной информации и статистики из регионов о развитии ситуации с заболеваемостью COVID-19 и предпринятых карантинных мерах.

"Если есть какая-то проблема - вовремя присылайте информацию об этом. Чтобы вас не ждали, потому что без информации из нескольких областей мы не имеем полной картины по стране", - подчеркнул Ермак на совещании.

Он также призвал глав ОГА провести разъяснительную работу с главами районных госадминистраций, чтобы они оперативно реагировали на сообщения об обнаружении новых больных Covid-19 и принимали необходимые меры по их обсервации или госпитализации.

Также на совещании был поднят вопрос невыполнения рядом городов решения о временном закрытии продовольственных рынков.

"Будем поднимать этот вопрос на более серьезном уровне", - написал Ермак на своей странице в Facebook по итогам совещания.

"Отмечу, что в регионах должно быть полностью слаженное сотрудничество между областной и местной властью. Владимир Зеленский и Офис президента получает информацию как от руководителей областей, так и от городских голов. Поэтому мы четко видим общую картину и можем оперативно реагировать на вызовы", - добавил он.