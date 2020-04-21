События

16:22 21.04.2020

Правоохранители устанавливают всех находившихся в Святогорской лавре на Пасху для прохождения ими обсервации – глава Донецкой ОГА

1 мин читать
Правоохранители устанавливают всех находившихся в Святогорской лавре на Пасху для прохождения ими обсервации – глава Донецкой ОГА

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко на селекторном совещании руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с главами обладминистраций доложил о ситуации в Свято-Успенской Святогорской лавре, где во время пасхальных богослужений произошло нарушение карантинных мер, в частности, были скопления людей без средств индивидуальной защиты.

"Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица с оккупированных территорий, проживающие на территории лавры, а также прихожане. Полиция соответствующим образом отреагировала", - отметил он на совещании во вторник, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Кириленко, согласно приказу командующего ООС, въезды/выезды из области закрыты. "Правоохранители устанавливают всех лиц, находившихся в лавре во время богослужения, с целью недопущения их выезда из региона и для дальнейшего прохождения этими людьми обсервации в пределах определенной территории", - говорится в сообщении.

Теги: #донецкая_область #коронавирус #лавра
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:22 21.04.2020
"Медицинские закупки Украины" провели все процедуры для закупки 90 тыс. костюмов биозащиты, не получили ответа от Минздрава

"Медицинские закупки Украины" провели все процедуры для закупки 90 тыс. костюмов биозащиты, не получили ответа от Минздрава

16:58 21.04.2020
В Подольске Одесской области введен комплекс жестких карантинных мер – управление ГСЧС

В Подольске Одесской области введен комплекс жестких карантинных мер – управление ГСЧС

16:47 21.04.2020
В общежитии в Вишневом зафиксирована массовая вспышка COVID-19: уже 37 человек заболели, двое умерли

В общежитии в Вишневом зафиксирована массовая вспышка COVID-19: уже 37 человек заболели, двое умерли

16:45 21.04.2020
Ряд стран готовится снять введенные из-за COVID-19 ограничения

Ряд стран готовится снять введенные из-за COVID-19 ограничения

16:33 21.04.2020
Страховщики Украины прогнозируют в 2020 г. сокращение объема бизнеса на 20-30%

Страховщики Украины прогнозируют в 2020 г. сокращение объема бизнеса на 20-30%

16:24 21.04.2020
Тесты на коронавирус освобожденных из ОРДЛО 16 апреля украинцев показали отрицательные результаты – глава Донецкой ОГА

Тесты на коронавирус освобожденных из ОРДЛО 16 апреля украинцев показали отрицательные результаты – глава Донецкой ОГА

16:24 21.04.2020
Ермак настаивает на важности получения оперативной статистики из регионов о распространении COVID-19 и предпринятых карантинных мерах

Ермак настаивает на важности получения оперативной статистики из регионов о распространении COVID-19 и предпринятых карантинных мерах

16:12 21.04.2020
"Vodafone Украина" предоставила 63 млн грн на борьбу с COVID-19 и поддержку украинцев на карантине

"Vodafone Украина" предоставила 63 млн грн на борьбу с COVID-19 и поддержку украинцев на карантине

16:10 21.04.2020
В Ивано-Франковской области Covid-19 подтвердили у 6 священников

В Ивано-Франковской области Covid-19 подтвердили у 6 священников

15:10 21.04.2020
СБУ за период карантина раскрыла 207 распространителей фейковых сообщений о коронавирусе, начато 10 уголовных дел

СБУ за период карантина раскрыла 207 распространителей фейковых сообщений о коронавирусе, начато 10 уголовных дел

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе во вторник боевики два раза нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

В Подольске Одесской области введен комплекс жестких карантинных мер – управление ГСЧС

В общежитии в Вишневом зафиксирована массовая вспышка COVID-19: уже 37 человек заболели, двое умерли

Ряд стран готовится снять введенные из-за COVID-19 ограничения

Тесты на коронавирус освобожденных из ОРДЛО 16 апреля украинцев показали отрицательные результаты – глава Донецкой ОГА

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе во вторник боевики два раза нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

Минюст планирует продавать "замороженные" тюрьмы и взимать плату за пребывание в лучших камерах для финансирования инфраструктурных проектов

Продолжение работы рынков в Харькове и Одессе будет обсуждаться более серьезно с президентом и главой МВД – Ермак

ГСЧС продолжает тушение лесных пожаров в Житомирской и Киевской областях

Все больше украинцев надевают маски при выходе из дома и соблюдают соцдистанцию – опрос

На совещании у Зеленского рассматривали разные возможности смягчения карантина ради психологической поддержки граждан и запуска экономики

Сотрудники музеев против открытия до конца карантина – обращение Ройтбурда к Степанову

До пандемии 135 млн человек в мире испытывали проблемы с питанием, COVID-19 лишь усугубит ситуацию - доклад ООН

Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию из-за пожаров в Чернобыльской зоне - МВД

Депутат Гончаренко: в Подольске Одесской области вспышка коронавируса, введены силы Нацгвардии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА