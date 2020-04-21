Правоохранители устанавливают всех находившихся в Святогорской лавре на Пасху для прохождения ими обсервации – глава Донецкой ОГА

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко на селекторном совещании руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с главами обладминистраций доложил о ситуации в Свято-Успенской Святогорской лавре, где во время пасхальных богослужений произошло нарушение карантинных мер, в частности, были скопления людей без средств индивидуальной защиты.

"Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица с оккупированных территорий, проживающие на территории лавры, а также прихожане. Полиция соответствующим образом отреагировала", - отметил он на совещании во вторник, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Кириленко, согласно приказу командующего ООС, въезды/выезды из области закрыты. "Правоохранители устанавливают всех лиц, находившихся в лавре во время богослужения, с целью недопущения их выезда из региона и для дальнейшего прохождения этими людьми обсервации в пределах определенной территории", - говорится в сообщении.