В Ивано-Франковской области Covid-19 подтвердили у 6 священников

Новая коронавирусная инфекция Covid-19 подтверждена у шести священников в Ивано-Франковской области, сообщает ТСН со ссылкой на исполняющего обязанности председателя областной государственной администрации Виталия Федорива.

Во время брифинга во вторник он сообщил, что в городах Калуш и Ивано-Франковске заболело по двое священников, в Коломыйском и Богородчанском районах - по одному. Еще один больной ожидает результатов анализа. У всех шести священников диагноз подтвержден ПЦР-тестами.

Кроме того, результаты анализа священника из областного центра, который лечился с двусторонней пневмонией и умер, направлены на ПЦР-тест в лаборатории Министерства здравоохранения в Киев.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 6 125 случаев заболевания Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 367, а скончавшихся – 161. Из них за минувшие сутки получено 415 сообщений о новых подтвержденных случаях, количество летальных случаев возросло на 10, количество случаев выздоровления - на 8.

На Ивано-Франковскую область приходится 556 случаев заболевания (третье место после Черновицкой области и г.Киева), из них 44 – за минувшие сутки. Выздоровели в области 27 ранее заболевших.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что у двоих умерших на Пасхальные праздники жителей Ивано-Франковской области была ранее диагностирована коронавирусная болезнь Covid-19, еще у троих ее подозревают.