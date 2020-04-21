ГСЧС продолжает тушение лесных пожаров в Житомирской и Киевской областях

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают ликвидировать возгорания в лесах Житомирской области и чернобыльской зоне, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 14:00 21 апреля силами ГСЧС предоставляется помощь сотрудникам лесхозов на территории ГП "Овручское ЛГ", "Овручское СЛГ" по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пней и древесины", - указывается в сообщении.

Очег горения вблизи сел Желудевка и Журба был локализирован, отмечают спасатели.

На территории Словечанского ЛГ продолжаются работы по тушению отдельных участков тления травяного настила, прей и древесины внутри локализированных участков.

К тушению пожаров в Житомирской области привлечены 1069 человек и 155 единиц техники, из них от ГСЧС 176 человек личного состава и 41 единица техники.

В Киевской области ГСЧС оказывает помощь сотрудникам Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в тущению пожаров на территориях Корогодского, Лубьянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств.

"Основные усилия направлены на локализацию 3 участков (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пней, остатков древесины и двух торфяников в участках пройденных огнем", - сообщают в ГСЧС.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно восемь путепрокладывателей Вооруженных Сил Украины. Инженерной техникой создано 515 км минерализованных полос.

Угрозы объекту "Укрытие", хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам зоны отчуждения нет.

К тушению пожаров привлечены 1343 человек и 299 единиц техники, из них от ГСЧС 1201 человек личного состава и 248 единиц техники (в том числе 3 вертолета, которыми в настоящее время осуществлено 50 сбросов - 100 тонн воды).

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.