СБУ за период карантина раскрыла 207 распространителей фейковых сообщений о коронавирусе, начато 10 уголовных дел

За период действия карантинных мер Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла 207 интернет-агитаторов, распространяющий фейковые сообщения о коронавирусе, а также заблокировала более 2 тыс. интернет-сообществ с общей аудиторией 800 тыс. пользователей.

"Информацию о 197 выявленных агитаторах СБУ направила в Национальную полицию. Половина нарушителей уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка", - сообщает пресс-центр СБУ.

Было установлено, что 10 из выявленных агитаторов действовали по поручениям российской стороны. В их отношении были начаты уголовные производства по сю 109 и 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Такие агитаторы работали в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве и Кропивницком.

"В Кировоградской области действовала целая сеть антиукраинских агитаторов. Они распространяли в интернете не только фейки о карантине, но и материалы террористической направленности и даже вербовали украинцев в так называемые "Л/ДНР". Во время санкционированных обысков по месту жительства у организатора сети изъята компьютерная техника и средства связи с материалами, которые подтверждают причастность к совершению преступления", - сообщает СБУ.

По факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней) Уголовного кодекса Украины.

Также СБУ устанавливает контакты фигурантов дела со спецслужбами РФ, обстоятельства, разделение ролей и уровень осведомленности участников сети о реальной цели информационных атак против Украины.

Задержанный в Полтавской области агитатор администрировал более 10 сообществ с общей аудиторией около 20 тыс. пользователей, в которых размещал деструктивные публикации о течении пандемии COVID-19, призывы к сепаратизму и изменению границ территории Украины, а также искаженные факты о Дне победы над нацизмом. Информацию для публикаций он получал из пропагандистских интернет-изданий РФ.

"Для конспирации злоумышленник выезжал в другую область, откуда "постил" фейковые новости. Средства на поездки он получал от российских кураторов. Во время обыска по месту жительства у агитатора обнаружили компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности", - сообщают в СБУ.