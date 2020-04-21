События

14:51 21.04.2020

Все больше украинцев надевают маски при выходе из дома и соблюдают соцдистанцию – опрос

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Все больше украинцев надевают маски при выходе из дома и соблюдают соцдистанцию – опрос

75% украинцев опасаются, что они сами или их близкие могут заболеть коронавирусной болезнью Covid-19, свидетельствуют результаты третьей волны CATI-опроса роллингового формата, проведенного компанией Research&Branding Group с 11 по 17 апреля 2020 года.

По сравнению с предыдущей волной опроса, проведенной неделей ранее, 4-10 апреля, украинцы сообщают, что начали чаще носить маски при выходе из дома (с 87% до 91%), соблюдать социальную дистанцию (с 64% до 70%) и избегать мест скопления людей (с 61% до 66%), а по сравнению с первой волной (проводилась две недели ранее, с 28 марта по 3 апреля) - чаще мыть руки (с 80% до 85%).

Как и в предыдущую волну опроса, около 95% населения знает о тех или иных симптомах коронавируса. При их появлении украинцы готовы звонить к врачу (71% против 66% в первую волну), вызвать "скорую помощь" (32%), самоизолироваться (21% против 28% во вторую волну опроса), вызвать врача на дом (14% против 17% в первую волну).

В целом, как свидетельствуют результаты социсследования, украинцы продолжают следить за событиями, связанными с угрозой эпидемии коронавируса в Украине (93% опрошенных), а также за введением карантинных мероприятий по всей стране (95%).

Объем выборочной совокупности в ходже опроса составил 1 тыс 410 респондентов. Ожидаемая средняя ошибка выборки при доверительной вероятности 0,95 составляет ±3,5%

Теги: #коронавирус #соцопрос
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