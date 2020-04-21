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14:12 21.04.2020

До пандемии 135 млн человек в мире испытывали проблемы с питанием, COVID-19 лишь усугубит ситуацию - доклад ООН

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До пандемии 135 млн человек в мире испытывали проблемы с питанием, COVID-19 лишь усугубит ситуацию - доклад ООН

Нестабильная ситуация с обеспечением продовольствия в мире была в разгаре в мире в 2019 году, а кризис с пандемией коронавируса COVID-19 будет еще больше способствовать ухудшению обстановки в этой сфере, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на исследование ООН.

Составленный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программой доклад основывается на данных, собранных еще до начала пандемии, однако его авторы предупредили о нарастании проблем из-за COVID-19.

"(Многие миллионы людей - ИФ) - наиболее уязвимы к последствиям этой пандемии, поскольку они располагают очень ограниченными возможностями справляться со здравоохранительными и социоэкономическими последствиями этого шока или этих возможностей нет вовсе", - цитируют СМИ составителей доклада.

Согласно докладу, до пандемии 135 млн человек в 55 странах мира либо уже жили в ситуации острого продовольственного кризиса, либо в условиях чрезвычайной гуманитарной ситуации.

При этом до 2019 года в мировых масштабах отмечался рост числа лиц, сталкивающихся с нехваткой питания, из-за вооруженных конфликтов, экономических проблем и таких природных явлений, как засуха.

Также в докладе говорится, что еще 183 млн человек грозит перспектива перейти в группу риска в сфере обеспечения пищей, если эта категория населения Земли "столкнется с дополнительным шоком или фактором напряжения".

Ожидается, что позднее во вторник этот доклад будет представлен СБ ООН, добавляют СМИ.

Накануне заместитель министра сельского хозяйства Китая Юй Канчжэнь предупредил, что пандемия коронавируса COVID-19 может стать потрясением для международных сельскохозяйственных рынков и вызвать новый международный продовольственный кризис.

Ранее такие крупнейшие продовольственные компании, как Unilever, Nestle и PepsiCo, вместе с Фондом ООН, фермерскими ассоциациями, учеными и рядом НПО направили в адрес G7 и G20 письмо с предупреждением, что мировые поставки продовольствия будут подорваны пандемией коронавируса и если правительства различных стран не примут надлежащих мер, то число голодающих в мире может возрасти в два раза, до 1,6 млрд человек.

В апреле главы сразу нескольких международных организаций предупредили, что ситуация вокруг COVID-19 грозит перебоями с поставками продовольствия в мире при отсутствии надлежащих мер властей. С такими предупреждениями выступили глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу и глава ФАО Цюй Дунъюй.

Теги: #коронавирус #оон #голод
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