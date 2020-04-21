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13:34 21.04.2020

Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию из-за пожаров в Чернобыльской зоне - МВД

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Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию из-за пожаров в Чернобыльской зоне - МВД

Экипажи применения беспилотных авиационных комплексов (БАК) Национальной гвардии Украины днем и ночью проводят аэроразведку зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и прилегающей территории Киевской и Житомирской областей, сообщается на странице МВД Украины в Facebook.

"Основной целью экипажей беспилотных авиакомплексов является выявление новых очагов возгорания, распространения пожаров и поиск диверсионных групп, которые осуществляют поджоги. Также во время мониторинга нацгвардейцы проявляют и других правонарушителей вроде сталкеров и диггеров", - говорится в сообщении.

В МВД отмечают, что военнослужащие Нацгвардии тесно сотрудничают с подразделениями Национальной полиции и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщалось, спасатели 19 апреля пресекли попытку нового лесного поджога в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, после чего Национальная гвардия Украины начала антидиверсионную операцию.

Теги: #пожары #чаэс #нацгвардия
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