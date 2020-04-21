Ситуация с пожарами в зоне ЧАЭС и Житомирской области нормализуется, показатели загрязнения воздуха в столице в норме

Радиационный фон в Киеве, Киевской и Житомирской областях и химическое загрязнение воздуха в столице в пределах нормы, отмечают в Госслужбе по ЧС.

«Ситуация с лесными пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС и в Житомирской области постепенно нормализуется», - сказал в ходе онлайн-брифинга во вторник директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.

По его словам, во вторник утром был ликвидирован очаг возгорания вблизи села Корогод, в настоящее время усилия ГСЧС направлены на тушение пожаров вблизи населенных пунктов Розсоха, Кривая гора и Рудьки. Также Демчук подчеркнул, что были предприняты меры для недопущения распространения огня на территорию республики Беларусь.

«Объект укрытия, хранилище отработанного ядерного топлива и другие объекты зоны отчуждения работают в обычном режиме»,- отметил директор департамента.

В Житомирской области, по его словам, локализован еще один очаг возгорания вблизи села Острова. «Основные усилия направление на тушение огня и локализацию очага пожара на территории Выступовицкого лесничества», - добавил Демчук.

«Радиационный фон в Киеве, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах природных фоновых значений», - сообщил директор департамента.

В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида сообщил: «Химическое загрязнение воздуха в Киеве после существенного уменьшения вчера существенно не изменилось. Показатели по концентрации пыли, диоксида азота, диоксида серы, формальдегида и оксида углерода в основном ниже предельно допустимых концентраций или приближаются к ним».