События

12:41 21.04.2020

Ситуация с пожарами в зоне ЧАЭС и Житомирской области нормализуется, показатели загрязнения воздуха в столице в норме

2 мин читать
Ситуация с пожарами в зоне ЧАЭС и Житомирской области нормализуется, показатели загрязнения воздуха в столице в норме

Радиационный фон в Киеве, Киевской и Житомирской областях и химическое загрязнение воздуха в столице в пределах нормы, отмечают в Госслужбе по ЧС.

«Ситуация с лесными пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС и в Житомирской области постепенно нормализуется», - сказал в ходе онлайн-брифинга во вторник директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.

По его словам, во вторник утром был ликвидирован очаг возгорания вблизи села Корогод, в настоящее время усилия ГСЧС направлены на тушение пожаров вблизи населенных пунктов Розсоха, Кривая гора и Рудьки. Также Демчук подчеркнул, что были предприняты меры для недопущения распространения огня на территорию республики Беларусь.

«Объект укрытия, хранилище отработанного ядерного топлива и другие объекты зоны отчуждения работают в обычном режиме»,- отметил директор департамента.

В Житомирской области, по его словам, локализован еще один очаг возгорания вблизи села Острова. «Основные усилия направление на тушение огня и локализацию очага пожара на территории Выступовицкого лесничества», - добавил Демчук.

«Радиационный фон в Киеве, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах природных фоновых значений», - сообщил директор департамента.

В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида сообщил: «Химическое загрязнение воздуха в Киеве после существенного уменьшения вчера существенно не изменилось. Показатели по концентрации пыли, диоксида азота, диоксида серы, формальдегида и оксида углерода в основном ниже предельно допустимых концентраций или приближаются к ним».

Теги: #чернобыль #гсчс #радиация #пожары #житомирская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:01 21.04.2020
Кабмин выделил 100 млн грн из резервного фонда на ликвидацию лесных пожаров в Чернобыльской зоне - Геращенко

Кабмин выделил 100 млн грн из резервного фонда на ликвидацию лесных пожаров в Чернобыльской зоне - Геращенко

10:23 21.04.2020
В Житомирской области сохраняется один не локализированный очаг горения - ГСЧС

В Житомирской области сохраняется один не локализированный очаг горения - ГСЧС

09:41 21.04.2020
Работу спасателей в Чернобыльской зоне обеспечивают три пункта жизнеобеспечения - ГСЧС

Работу спасателей в Чернобыльской зоне обеспечивают три пункта жизнеобеспечения - ГСЧС

07:52 21.04.2020
В Житомирской области продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины – ГСЧС

В Житомирской области продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины – ГСЧС

21:07 20.04.2020
ГСЧС ликвидируют два очага пожара в Житомирской области и четыре – в Чернобыльской зоне

ГСЧС ликвидируют два очага пожара в Житомирской области и четыре – в Чернобыльской зоне

18:10 20.04.2020
Пострадавшим в результате пожаров в Житомирской области компенсируют убытки, ориентировочный ущерб составляет 25 млн грн – совещание у Зеленского

Пострадавшим в результате пожаров в Житомирской области компенсируют убытки, ориентировочный ущерб составляет 25 млн грн – совещание у Зеленского

18:05 20.04.2020
Полиция и СБУ изучают возможность согласованных действий разных групп поджигателей в Киевской и Житомирской областях - Геращенко

Полиция и СБУ изучают возможность согласованных действий разных групп поджигателей в Киевской и Житомирской областях - Геращенко

12:48 20.04.2020
Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в связи с лесными пожарами в Чернобыльской зоне - Аваков

Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в связи с лесными пожарами в Чернобыльской зоне - Аваков

12:37 20.04.2020
Радиационный фон в зоне отчуждения ЧАЭС, в Киеве и области в норме – ГСЧС

Радиационный фон в зоне отчуждения ЧАЭС, в Киеве и области в норме – ГСЧС

10:58 20.04.2020
Аваков: Спасатели локализировали 2 очага пожаров в Житомирской области и один – в Чернобыльской зоне

Аваков: Спасатели локализировали 2 очага пожаров в Житомирской области и один – в Чернобыльской зоне

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Карантинные меры в Киеве будут ослаблены после прохождения пика заболеваемости Covid-19, который ожидается через неделю-две - Кличко

В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 42 новых случая заболевания COVID-19 , из них 4 медика - Кличко

Кличко отстранил Поворозника от исполнения обязанностей на время расследования и назначил и.о. первого заместителя главы КГГА Мондриевского

Экс-директор ГБР Труба сообщил о готовящемся ему подозрении

Всеукраинской переписи населения в 2021г, скорее всего, не будет - Немчинов

ПОСЛЕДНЕЕ

Французский мальчик с коронавирусом не заразил ни одного из 170 человек, с которыми контактировал - газета

Карантинные меры в Киеве будут ослаблены после прохождения пика заболеваемости Covid-19, который ожидается через неделю-две - Кличко

Кличко анонсировал открытие виртуального детского сада в четверг

В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 42 новых случая заболевания COVID-19 , из них 4 медика - Кличко

Кличко отстранил Поворозника от исполнения обязанностей на время расследования и назначил и.о. первого заместителя главы КГГА Мондриевского

Конте на этой неделе представит план постепенного выхода Италии из карантина

Экс-директор ГБР Труба сообщил о готовящемся ему подозрении

Немчинов: Сейчас бюджет секретариата Кабмина - это бюджет выживания

Всеукраинской переписи населения в 2021г, скорее всего, не будет - Немчинов

У 5 украинских пограничников диагностирован Covid-19 – Госпогранслужба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА