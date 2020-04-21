Карантинные меры в Киеве будут ослаблены после прохождения пика заболеваемости Covid-19, который ожидается через неделю-две - Кличко

Постепенное ослабление карантинных ограничений в Киеве будет запущено после преодоления пика распространения заболевания COVID-19, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Хочу отметить, что некоторые европейские страны уже прошли пик заболевания, начинают ослаблять ограничения. Но очень осторожно и медленно. Я общаюсь с мэрами городов Европы, с руководителями некоторых государств. Анализирую, как и что они делают в этой ситуации", - заявил он на онлайн пресс-конференции во вторник.

"Отмечу, что план поэтапного ослабления ограничений разработала и столица. Мы понимаем, что бизнес должен работать, что город должен развиваться. Что нужно "оживлять" экономику. Мы должны пройти пик болезни. Его в Украине и городе ожидаем через неделю-две. После этого, исходя из ситуации, будем внедрять постепенное ослабление ограничительных мер. Сегодня главное - как мы преодолеем пик заболевания, насколько большим он будет", - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, по состоянию на утро вторника, 21 апреля, в столице подтверждены 892 случая COVID-19, в том числе 42 за минувшие сутки.