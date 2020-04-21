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12:37 21.04.2020

Кличко анонсировал открытие виртуального детского сада в четверг

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Кличко анонсировал открытие виртуального детского сада в четверг

На базе виртуальной платформы эмоциональной поддержки, которую создал мониторинговый центр по противодействию распространению Covid-19, будет работать и виртуальный детский сад, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Город делает все, чтобы не только предотвратить распространение вируса, но и поддержать киевлян, которые находятся дома на карантине. Все большую популярность приобретает виртуальная платформа эмоциональной поддержки, которую запустили на базе Мониторингового центра по противодействию Covid-19. С 23 апреля к сервисам платформы добавляется еще и виртуальный детский сад. Это будут активности для детей 4-6 лет. К проведению занятий привлекли профессиональных преподавателей", - заявил Кличко во время онлайн пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что на сегодня четверть посетителей сайта - не киевляне, и количество посетителей из других городов и городков постоянно растет.

"Мы понимаем необходимость поддержки всех украинцев. И поэтому я, как председатель Ассоциации городов Украины, хочу помочь своим коллегам-мэрам. Мы будем расширять возможности нашей виртуальной платформы для максимальной помощи всем, кому она нужна. А также наши специалисты готовы максимально помочь другим регионам в создании подобных сервисов ", - подчеркнул Кличко.

Как сообщается на сайте Кличко, пользователи виртуальной платформы могут, в частности, воспользоваться консультациями тренеров по психоэмоциональной поддержке, онлайн-курсами, спортивными онлайн-тренировками, осуществить виртуальные экскурсии по столичным музеям и театрам.

Теги: #киев #карантин #детсад #кличко
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