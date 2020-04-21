Кличко отстранил Поворозника от исполнения обязанностей на время расследования и назначил и.о. первого заместителя главы КГГА Мондриевского

Мэр Киева Виталий Кличко отстранил Николая Поворозника от исполнения обязанностей на время расследования и возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) на Валентина Мондриевского.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-то влиянии чиновника высокого ранга, которым является Поворозник, он написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции

"Я считаю это правильным шагом. Поэтому отстранил его от исполнения обязанностей. И возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы КГГА на Валентина Мондриевского", - сообщил Кличко.

Он также отметил, что столичная власть ожидает оперативного и беспристрастного расследования дела.