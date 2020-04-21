В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 42 новых случая заболевания COVID-19 , из них 4 медика - Кличко

В Киеве за минувшие сутки 20 апреля подтвердили 42 новых случая заболевания коронавирусом, два человека скончались. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 42 человека. Из них - 4 медика. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще 2 летальных случая. Всего в Киеве уже 892 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - заявил он на онлайн пресс-конференции во вторник, 21 апреля.

По данным мэра, среди заболевших 15 женщин в возрасте от 25 до 67 лет, 25 мужчин от 18 до 72 лет, а также двое детей - девочка 7 лет и мальчик 5 лет.

В больницы города госпитализированы 13 пациентов. Остальные получают лечение на самоизоляции под контролем медиков.

Как сообщалось, всего в Украине по состоянию на утро вторника подтверждены 6 тысяч 125 случаев заболевания COVID-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 367, а скончавшихся – 161.