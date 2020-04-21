Конте на этой неделе представит план постепенного выхода Италии из карантина

Правительство Италии на этой неделе представит план по поэтапному выходу страны из общенационального карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил во вторник премьер страны Джузеппе Конте.

"Ослабление мер должно происходить на основе хорошо продуманного и изложенного плана", - написал Конте на своей странице в Facebook.

Премьер отметил, что реализация плана, который он "надеется представить до конца недели", начнется 4 мая.

Он добавил, что такой план предполагает соблюдение компаниями мер безопасности на рабочих местах, а также учитывает варианты развития событий при возвращении на рабочие места большого количества людей и их влияние на работу общественного транспорта, в особенности в часы пик.

Кроме того, Конте отметил, что ослабление ограничений повлечет "риск увеличения темпов распространения заболевания", поэтому необходимо так подготовиться, чтобы иметь возможность сдерживать потенциальный рост количества заражений.

"Хотел бы я сказать: "Давайте откроем все. Немедленно. Начинаем с завтрашнего утра". Но такое решение было бы безответственным. Это привело бы к неконтролируемому росту числа заразившихся и свело бы на нет все приложенные нами усилия", - подчеркнул премьер.

Италия в марте ввела ограничения на передвижение граждан. В рамках мер по борьбе с коронавирусом в Италии не работают школы и университеты, закрыты рестораны, кафе и почти все магазины, приостановлена работа музеев, театров и кинотеатров.

Ранее в апреле Конте продлил эти меры до 3 мая.

Италия является одной из эпидемиологически неблагополучных стран. Она стоит на втором месте по количеству смертей пациентов с коронавирусом после США.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, по состоянию на 21 апреля в Италии с начала эпидемии диагностировали 181 тыс. 228 случаев COVID-19, 24 тыс. 114 человек с коронавирусом скончались.