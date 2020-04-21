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11:55 21.04.2020

Немчинов: Сейчас бюджет секретариата Кабмина - это бюджет выживания

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Немчинов: Сейчас бюджет секретариата Кабмина - это бюджет выживания

Министр Кабинета министров Олег Немчинов рассчитывает, что государственный бюджет на 2020 год будет еще раз пересмотрен в дальнейшем.

"Средства, которые в этом году были предусмотрены на секретариат правительства, они все нужны. Там все - от обновления программного обеспечения и закупки нужных копировальных машин до ремонтных работ, режимно-секретных работ и поддержки Украинской академии лидерства. Это очень трудное решение, но, не сократив свои расходы, как можно объяснять, что ты сокращает расходы на культуру, образование и спорт? Мы надеемся, что будет еще как минимум один пересмотр бюджета и я надеюсь на положительный просмотр. Сейчас бюджет секретариата Кабмина - это бюджет выживания", - сказал Немчинов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

На вопрос о завершении реформирования директоратов в центральных органах исполнительной власти, министр констатировал, что с этим есть проблемы.

"Мы даже перед нашими европейскими партнерами имели обязательства по созданию определенного количества директоратов, но мы это остановили по очень объективным причинам. В конкретной теперешней коронавирусной ситуации мы ничего не можем делать, потому что мы должны потратить достаточно серьезные средства на проведение конкурсов и на фонд оплаты труда. Мы пошли на то, чтобы средства, которые у нас были по экономии на оплату специалистов по вопросам реформ, использовать на другие нужды", - добавил он.

Немчинов подчеркнул, что показатель по созданию еще 70 директоратов во втором полугодии 2020 года правительство не выполнит.

"С 2021 года предполагается, что будет полностью общая бюджетная программа, и таким образом мы сможем завершить формирование директоратов", - отметил министр.

Полный текст интервью с Немчиновым будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #бюджет #немчинов #кабмин
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