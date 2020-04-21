У 5 украинских пограничников диагностирован Covid-19 – Госпогранслужба

Пятеро сотрудников Государственной пограничной службы Украины заболели коронавирусной болезнью Covid-19, сообщил спикер погранведомства Андрей Демченко.

"На прошлой неделе, 15 апреля, был зафиксирован первый случай заболевания пограничника коронавирусом, и он был подтвержден ПЦР-тестом. 17-18 апреля также были подтверждены факты заболевания. В целом на данное время подтверждено ПЦР-тестами заболевание коронавирусом у пяти пограничников", - сказал Демченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, чтобы активно противодействовать распространению заболевания, сейчас во многих подразделениях Госпогранслужбы, особенно по западному участку, проводится экспресс-тестирование сотрудников.

"Также по состоянию на сегодня около 150 пограничников находятся либо на самоизоляции, либо на обсервации, либо под наблюдением медиков непосредственно в пограничных подразделениях", - добавил Демченко.