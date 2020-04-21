События

10:42 21.04.2020

За сутки в РФ выявлено 5,6 тыс. новых случаев COVID-19, общее число достигло 52,7 тыс. - оперштаб

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Более 5,6 тыс. новых пациентов с коронавирусной инфекцией выявлено в России за минувшие сутки, из них 45,5% не имели клинических симптомов, сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 642 в 78 регионах, в том числе выявлено активно и без клинических проявлений 2 567 (45,5%)", - говорится в сообщении штаба, опубликованном во вторник.

Из них в Москве - 3 083 новых случая, таким образом, общее число диагнозов в столице выросло до 29 433.

Еще 718 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировано в Подмосковье, 127 - в Петербурге, 101 - в Нижегородской области.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 52 763 случая (+12,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - говорится в сообщении штаба.

В России за сутки умер 51 человек с коронавирусом, а всего - 456.

"За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом: Москва - 29", - говорится в сообщении оперштаба во вторник.

За весь период по России умерли 456 человек с коронавирусом.

В России за сутки от коронавируса выздоровело 427 человек, а всего – 3873. "За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 427 человек: Москва - 219", - говорится в сообщении.

За весь период выписано по выздоровлению в России - 3 тыс. 873 человека.

Теги: #рф #коронавирус
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