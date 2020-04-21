Число заболевших COVID-19 в ВСУ увеличилось до 39 человек - командование Медсил

По состоянию на 7:00 вторника, 21 апреля, среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины зарегистрированы 39 случаев COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"На 07:00 21 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 39 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая", - указывается в сообщении.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 272 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 2 суток - 90 человек.

Как сообщалось, по состоянию на утро вторника количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 6125, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 367, а скончавшихся – 161.