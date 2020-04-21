В Украине за минувшие сутки 415 новых случаев Covid-19, 10 ранее заболевших умерли, 8 выздоровели – Минздрав

6 тысяч 125 случаев заболевания Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро вторника, 21 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 367, а скончавшихся – 161, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

"В течение 20 апреля получено 415 сообщений о новых подтвержденных случаях… Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умер 161 человек, из них 84 мужчины и 77 женщин… В общей сложности 367 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook в пятницу утром.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине было 5 тыс 710 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, количество выздоровевших пациентов (359) превышало количество летальных случаев (151). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 10, количество случаев выздоровления - на 8.

По состоянию на утро 20 апреля сообщалось о 261 случае заболевания за предшествовавшие сутки, 19 апреля – 343, 18 апреля – 444, 17 апреля – 501, 16 апреля – 397, 15 апреля – 392, 14 апреля – 270, 13 апреля – 325, 12 апреля – 266, 11 апреля – 308, на утро 10 апреля – 311. При этом с 11 апреля количество выздоровевших превышает количество умерших от Covid-19.

Всего в Украине коронавирусная болезнь обнаружена:

В Винницкой области - 338 случаев (18 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 8 новых случаев заболевания;

Волынская область - 174 случая (13 выздоровели), из них 16 новых;

Днепропетровская область - 122 случая (9 выздоровели), из них 4 новых;

Донецкая область - 16 случаев (6 выздоровели), за минувшие сутки новых случаев нет;

Житомирская область - 270 случаев (1 выздоровел), из них 44 новых;

Закарпатская область - 205 случаев (16 выздоровели), из них 9 новых;

Запорожская область - 137 случаев заболевания (17 выздоровели), из них 3 новых;

Ивано-Франковская область - 556 случаев (27 выздоровели), из них 44 новых;

Киев - 892 случаев (33 выздоровели), в том числе 42 новых;

Киевская область - 356 случаев (28 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 23 новых случаев заболевания и 2 - выздоровления;

Кировоградская область - 247 случаев (17 выздоровели), из них 1 новый случай заболевания;

Львовская область - 256 случаев (26 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 3 новых случая заболевания и 4 - выздоровления;

Луганская область - 25 случаев заболевания (3 выздоровления), из них 1 новый заболевший;

Николаевская область – 41 случай заболевания, из них 4 новых;

Одесская область - 146 случаев, в том числе 9 новых;

Полтавская область - 101 случай (12 выздоровели), в том числе 38 новых случаев заболевания и 2 - выздоровления;

Ровенская область - 341 случай (21 выздоровели), в том числе 29 новых случаев заболевания;

Сумская область - 84 случая (10 выздоровели), из них 1 новый заболевший;

Тернопольская область - 435 случаев (34 выздоровели), в том числе 21 новый;

Харьковская область - 77 случаев заболевания (2 выздоровления), за минувшие сутки 4 новых;

Херсонская область - 70 случаев заболевания (7 выздоровления), из них 7 новых;

Хмельницкая область – 49 случаев (5 выздоровели), за минувшие сутки новых случаев нет;

Черкасская область - 186 случаев заболевания (28 выздоровели), в том числе 21 новый;

Черновицкая область - 988 случаев (31 выздоровел), в том числе за минувшие сутки 82 новых;

Черниговская область - 13 случаев (3 выздоровели), из них 1 новый.

На амбулаторном лечении по состоянию на утро вторника находится 4 тыс 89 пациентов. Всего госпитализировано 2 036 человек, из них 97 детей. Таким образом, количество госпитализированных за сутки выросло на 289, в том числе детей – на 6.

Всего в Украине исследована 61 тысяча 997 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР (лабораторная диагностика).