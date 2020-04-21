В Подольске Одесской области городская больница закрывается на карантин из-за роста количества случаев Covid-19 среди медицинских работников - глава ОГА

В Подольске Одесской области закрывается на двухнедельный карантин городская больница в связи с большим количеством случаев Covid-19 среди медицинских работников, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"Учитывая то, что в Подольске наибольшее количество больных среди медработников, областной комиссией по чрезвычайным ситуациям было принято решение об усилении карантинных противоэпидемических мероприятий в городе и районе. Подольская городская больница закрывается на двухнедельный карантин. Все медработники и пациенты в обязательном порядке пройдут ПЦР-тестирование", - написал он на своей странице в Facebook.

Всего в Подольске зарегистрированы 37 случаев Covid-19.

В Одесской области по состоянию на утро вторника, 21 апреля, подтверждены 146 случаев.

Как сообщалось, количество подтвержденных случаев в Украине достигло 6125, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 367, а скончавшихся – 161.