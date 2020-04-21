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09:42 21.04.2020

Гостаможня констатирует очереди грузовиков на выезд на пунктах пропуска "Тиса" и "Ягодин"

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Гостаможня констатирует очереди грузовиков на выезд на пунктах пропуска "Тиса" и "Ягодин"

Очередь из 150 грузовиков ожидает выезда на пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией, еще 120 фур стоят на выезд в "Ягодине" на польской границе, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

Согласно сообщению таможни во вторник утром, выезда в "Краковце" ожидают 80 грузовиков, очередь на въезд в указанных пунктах пропуска отсутствует.

Помимо этого на гарнице со Словакией стоит 12 грузовиков на въезд и 25 на выезд, указала таможня.

Теги: #таможня #очереди #гарница
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