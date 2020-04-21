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09:41 21.04.2020

Работу спасателей в Чернобыльской зоне обеспечивают три пункта жизнеобеспечения - ГСЧС

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Работу спасателей в Чернобыльской зоне обеспечивают три пункта жизнеобеспечения - ГСЧС

Для жизнеобеспечения спасателей, работающих на тушении пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС, были развернуты пункты жизнеобеспечения в трех населенных пунктах, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.

"Сетью ходят слухи, что наши ребята, якобы, работают голодными и спят под открытым небом. Многих это привело к мысли о том, что государство не в состоянии накормить своих защитников. Однако, не спешите с выводами, руководствуясь эмоциональными сообщениями в соцсетях", - призвали в ГСЧС.

Как сообщается, по состоянию на 20 апреля к тушению привлечены 1322 человека и 292 единицы техники.

"Для жизнеобеспечения личного состава сводных отрядов Главных управлений ГСЧС в Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Винницкой и Днепропетровской областей развернуты и функционируют пункты жизнеобеспечения сводных отрядов в с. Старые Соколы, с. Рудня-Ильинецкая и с. Дубрава. На месте развертывания передвижных пунктов жизнеобеспечения предусмотрены пункты для размещения личного состава, приготовления пищи, питания в полевых условиях и обеспечения продуктами питания", - сообщают в ГСЧС.

Отмечается, что завтракают и ужинают спасатели в пунктах жизнеобеспечения, а обеды доставляются непосредственно на место тушения пожаров. Еда готовится в пунктах жизнеобеспечения и в столовой Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

"Организованы также надлежащие санитарно-гигиенические условия для спасателей, дозиметрический контроль и медицинское обеспечение", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на 7:00 21 апреля в зоне отчуждения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Парышевского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 3 очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и одного торфянике в очагах, пройденных огнем.

Теги: #чернобыль #пожары #гсчс
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