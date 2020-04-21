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09:38 21.04.2020

Disney отправила 100 тыс. сотрудников в неоплачиваемый отпуск

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Disney отправила 100 тыс. сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Компания Walt Disney с этой недели перестанет платить зарплату более чем 100 тыс. сотрудников, это почти половина ее штата, пишет Financial Times.

Во Флориде и в Париже этих людей отправили в неоплачиваемый отпуск, и они будут рассчитывать только на поддержку государства.

В США сотрудникам Disney предложено с 19 апреля подавать заявки на пособие от государства, $600 в неделю, по $2 триллионной схеме, запущенной для поддержки компаний, пострадавших от коронавируса. Компания пообещала сохранить им полный соцпакет по медицинскому обслуживанию.

Штат Флорида предлагает безработным по $275 в неделю в течение 12 недель, это самое низкое пособие в США. Сотрудники парижского Disneyland могут рассчитывать, что Франция компенсирует им до 84% от оклада.

Disney несет убытки из-за закрытия отелей и парков развлечений по всему миру.

По оценкам аналитиков, Disney тратит на сотрудников примерно 45% от операционных расходов или около 33% от общих расходов. Как подсчитала аналитик JPMorgan Алексия Квадрани, отказ от выплат зарплат и другие сокращения расходов позволят компании экономить до $500 млн в месяц.

Топ-менеджеры Disney отказались от зарплат, чтобы помочь компании в этот кризис, но сохранят бонусы, которые составляют основную часть их доходов. Гендиректор студии Боб Чапек отказался от половины зарплаты, которая в 2020 году должна составить $2,5 млн. Его предшественник Боб Айгер отказался получать зарплату до конца года (всего он должен был получить $3 млн в год). В 2018 году бонусы Айгера составили $65,6 млн, в 2019 году - $47 млн, отмечает FT. Медианная зарплата в компании составляет $52 000.

В течение последнего месяца Disney реструктурировал долги и получил около $20 млн наличными, компания могла обойтись и без вынужденных неоплачиваемых отпусков для сотрудников, считает аналитик BTIG Рич Гринфилд. При этом он допускает, что решение компании может быть связано с тем, что она готовится к продолжительному закрытию парков и отелей.

В 2019 году Disney заработала на парках, развлекательных сервисах и сувенирной продукции почти $7 млрд, или почти половину своей операционной прибыли.

Теги: #кадры #disney
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