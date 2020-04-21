Во Львовской области за минувшие сутки зафиксированы 3 случая инфицирования коронавирусом

Три случая инфицирования коронавирусом CJVID-19 зафиксированы за минувшие сутки во Львовской области, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации со ссылкой на главного внештатного специалиста по эпидемиологии департамента здравоохранения Львовской ОГА Наталью Тимко.

«У 256 пациентов позитивный результат теста на коронавирус, из них 10 человек скончались, а 26 выздоровели», – указано в сообщении. По состоянию на 20 апреля в области зафиксировали 253 случая инфицирования коронавирусом.

В областной инфекционной больнице находятся на лечении 96 человек. 14 из них – в тяжелом состоянии.