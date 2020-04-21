В Житомирской области продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины – ГСЧС

Спасатели продолжают ликвидацию лесных пожаров в Житомирской области, где по состоянию на 07.00 21 апреля продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 20 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам Виступовицкого лесничества и Словечанского лесного хозяйства, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС во вторник утром.

К тушению привлечены 1077 человек и 157 единиц техники, из них от ГСЧС 176 человек личного состава и 41 единица техники.