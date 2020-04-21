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07:40 21.04.2020

В Чернобыльской зоне ведется ликвидация нескольких очагов лесных пожаров – ГСЧС

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В Чернобыльской зоне ведется ликвидация нескольких очагов лесных пожаров – ГСЧС

УСпасатели продолжают тушение пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств в зоне отчуждения и безусловного отселения по состоянию на 07:00 21 апреля, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7 ч. 20 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Парышевского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 3 очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и одного торфянике в очагах пройденных огнем", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС во вторник утром.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и ВСУ. Инженерной техникой создано 515 км минерализованных полос.

 К тушению привлечены 1 тыс. 343 человека и 299 единиц техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 201 человек личного состава и 248 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС, которым 20 апреля осуществлены 189 сбросов - 378 т воды.

Теги: #ликвидация #чаэс #украина #пожар
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