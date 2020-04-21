События

04:35 21.04.2020

За сутки в материковом Китае выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, четыре - "импортированы" - власти

1 мин читать
За сутки в материковом Китае выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, четыре - "импортированы" - власти

 В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом, четыре - у людей, прибывших из-за рубежа, семь - внутри страны (провинции Хэйлунцзян - шесть, Гуандун - один), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Выявлено 37 случаев бессимптомного протекания болезни, два - ввезенных из-за границы.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 632 человека, зарегистрировано 82 тыс. 758 случаев заражения, из них 1 тыс. 587 - ввезенных из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходит курс лечения 1 тыс. 003 человек, состояние 82 больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 77 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксированы два новых случая заражения, оба - на Тайване. С декабря прошлого года в трех районах зарегистрировано 1 тыс. 492 случая заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 025 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 422 (шесть случаев смерти).

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:02 21.04.2020
За рубежом от коронавируса COVID-19 выздоровели 50 украинцев – МИД

За рубежом от коронавируса COVID-19 выздоровели 50 украинцев – МИД

22:53 20.04.2020
Число заболевших COVID-19 в вооруженных силах США превысило 5,3 тысяч

Число заболевших COVID-19 в вооруженных силах США превысило 5,3 тысяч

22:48 20.04.2020
44 новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19  зафиксировали в Житомирской области – глава ОГА

44 новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19  зафиксировали в Житомирской области – глава ОГА

21:17 20.04.2020
Covid-19 унес жизни более 20 тыс. жителей Франции - Минздрав

Covid-19 унес жизни более 20 тыс. жителей Франции - Минздрав

20:59 20.04.2020
В Почаеве на Пасху установили 13 заболевших Covid-19, с 10:00 вторника на въезд и выезд закрывается карантинная зона города – первый замглавы райадминистрации

В Почаеве на Пасху установили 13 заболевших Covid-19, с 10:00 вторника на въезд и выезд закрывается карантинная зона города – первый замглавы райадминистрации

18:57 20.04.2020
Американские рестораны просят у Конгресса США помощь в размере $240 млрд на фоне коронавируса

Американские рестораны просят у Конгресса США помощь в размере $240 млрд на фоне коронавируса

18:56 20.04.2020
В Беларуси вновь открылись школы, на занятия явилась треть учеников

В Беларуси вновь открылись школы, на занятия явилась треть учеников

18:51 20.04.2020
Китай готов передать Украине вторую партию защитных средств для борьбы с коронавирусом – Шмыгаль

Китай готов передать Украине вторую партию защитных средств для борьбы с коронавирусом – Шмыгаль

18:51 20.04.2020
Кабмин объяснил задержку с получением данных о количестве зараженных в ряде регионов: в одном была техническая ошибка, где-то перезагружали оборудование

Кабмин объяснил задержку с получением данных о количестве зараженных в ряде регионов: в одном была техническая ошибка, где-то перезагружали оборудование

18:44 20.04.2020
В Украине пик заболевания COVID-19 ожидается в начале мая – совещание у Зеленского

В Украине пик заболевания COVID-19 ожидается в начале мая – совещание у Зеленского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГСЧС ликвидируют два очага пожара в Житомирской области и четыре – в Чернобыльской зоне

Боевики вечером обстреляли из гранатометов украинские позиции под Авдеевкой

В Почаеве на Пасху установили 13 заболевших Covid-19, с 10:00 вторника на въезд и выезд закрывается карантинная зона города – первый замглавы райадминистрации

В Украине пик заболевания COVID-19 ожидается в начале мая – совещание у Зеленского

Минреинтеграции сообщило о блокировании своего сайта в РФ из-за информации о сокрытии РФ данных о больных Covid-19 в Крыму и на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп уверен, что легко победит на ноябрьских президентских выборах

Цены на нефть скоро начнут расти - Трамп

Трамп намерен купить 75 млн баррелей нефти и полностью заполнить стратегические резервы США

Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу по Карабаху

SpaceX перенесла на день раньше запуск на орбиту очередных 60 интернет-спутников

Основная борьба против коронавируса еще впереди, полагает гендиректор ВОЗ

Главный санврач готовит представление о продлении карантина, решение о его смягчении в определенных сферах принимает Кабмин – Ляшко

Эрдоган вводит комендантский час в Турции на четыре дня в борьбе против Covid-19

Цена WTI стала отрицательной впервые в истории

ГСЧС ликвидируют два очага пожара в Житомирской области и четыре – в Чернобыльской зоне

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА