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03:06 21.04.2020

Трамп уверен, что легко победит на ноябрьских президентских выборах

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Трамп уверен, что легко победит на ноябрьских президентских выборах

 Президент США Дональд Трамп заявил, что в ноябре этого года без проблем добьётся переизбрания.

"Один раз я уже выиграл. и теперь мы снова выиграем, причём разгромно", - сказал он на брифинге в Белом доме.

"Многие люди любят меня. И именно поэтому я тут (в Белом доме - ИФ)", - считает Трамп.

Он отметил, что некоторые американские СМИ систематически критикуют его, даже когда особых причин для этого нет. Не стала исключением и тема коронавируса.

"Даже если бы я сюда пришёл с чудо-таблеткой, которая полностью решила бы проблему, эти СМИ бы сказали, что я ужасно работаю", - уверен президент США.

Он оставил за собой право продолжать агрессивно отвечать на провокационные вопросы. "Ведь если я не буду так реагировать, то буду выглядеть нелепо", - уверен он.

Теги: #сша #трамп #прогноз #выборы
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