За рубежом от коронавируса COVID-19 выздоровели 50 украинцев – МИД

По состоянию на вечер 20 апреля на лечении за границей находится 152 украинца с диагнозом COVID-19, выздоровели 50 украинцев, 7 человек умерли, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины на своей странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины" в соцсети Фейсбук

В настоящее время 152 гражданина Украины проходят лечение от COVID-19 в различных странах, наибольшее количество в Италии - 121 и в Чехии - 6.

За рубежом уже выздоровели 50 украинцев, однако 7 человек умерли.

За помощью в дипломатические представительства Украины за рубежом обратились 16392 человека.