Число заболевших COVID-19 в вооруженных силах США превысило 5,3 тысяч

По последним данным, заболевание коронавирусом в вооруженных силах США выявлено уже у 5 тыс. 335 человек, сообщил в понедельник Пентагон.

За неделю рост составил около 600 человек.

COVID-19 заразились 3 тыс. 438 действующих военнослужащих (97 из них госпитализированы, 859 уже вылечились), 837 гражданских служащих, 702 подопечных и 358 сотрудников компаний-подрядчиков Пентагона.

Число летальных исходов достигло 22, в том числе один моряк скончался на атомном авианосце "Теодор Рузвельт", где произошла вспышка коронавируса, поразившего уже около 700 моряков.

В ВМС США выявлено самое большое число инфицированных - 1 тыс. 240 военнослужащих. В Армии США зафиксировано 819 случаев заболевания COVID-19, в ВВС - 330, в Корпусе морской пехоты - 250, в Национальной гвардии - 672. Выявлен также еще 127 зараженный военнослужащий из состава агентств Пентагона.