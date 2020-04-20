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22:24 20.04.2020

Главный санврач готовит представление о продлении карантина, решение о его смягчении в определенных сферах принимает Кабмин – Ляшко

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Главный санврач готовит представление о продлении карантина, решение о его смягчении в определенных сферах принимает Кабмин – Ляшко

 Главный санитарный врач Украины готовит представление о продлении карантина, а правительство принимает решение о смягчении или ужесточении его в определенных сферах, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Карантин у нас заканчивается ориентировочно 24 апреля, поэтому сейчас мы готовим представление главного санитарного врача Украины к министру здравоохранения, чтобы он инициировал перед Кабинетом министров Украины продление карантина. В дальнейшем на заседании правительства будут рассмотрены вопросы относительно определенных сфер. И именно правительство принимает те или иные решения относительно смягчения или более жесткого карантина в определенной сфере. Поэтому давайте подождем среду, когда будет заседание кабинета министров Украины", - сказал Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.

По словам Ляшко, если бы Украина не ввела превентивные меры, то в настоящее время в стране могло быть около 125 тыс заболевших Covid-19. "Сейчас у нас 5700 случаев подтвержденных. Мы понимаем, что карантин работает, карантин дает свои позитивные результаты", - подчеркнул он.

"В то же время мы в Министерстве здравоохранения говорим и о эпидемической составляющей, и мы понимаем сверхважные вещи, которые должны быть и применяться населением для того, чтобы предотвратить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. А это необходимо увеличивать немного физическую подвижность. Поэтому мы анонсируем некоторые вещи, которые будем предлагать Кабинету министров Украины: в условиях карантина что можно смягчить для того, чтобы увеличить подвижность без значительного вреда для противоэпидемических мероприятий, которые мы внедряем. Плюс мы позволим восстанавливать некоторые сферы экономики, если они будут придерживаться условий противоэпидемических, если они будут выписаны четко и утверждены приказом Минздрава или постановлением главного государственного санитарного врача Украины", - сказал Ляшко.

Теги: #ляшко #карантин #украина #санврач
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