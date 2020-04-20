События

21:05 20.04.2020

Боевики вечером обстреляли из гранатометов украинские позиции под Авдеевкой

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Боевики вечером обстреляли из гранатометов украинские позиции под Авдеевкой

Военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в понедельник вечером под Авдеевкой.

"Во время вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воин был доставлен в лечебное учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба ООС, обстрел боевики вели из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием РФ адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с начала текущих суток по состоянию на 17:00 боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе (ни один из обстрелов не пришелся на окрестности Авдеевки), вследствие чего один украинский военнослужащий погиб и еще двое получили ранения.

Теги: #оос #авдеевка #обстрелы
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